Arkansase ööklubis sai tulistamises viga 28 inimest

Little Rocki politseiülem Kenton Buckner ütles KTHV-le, et laupäeva varahommikul aset leidnud tulistamise klubis Power Ultra Lounge vallandas ilmselt mingi vaidlus seal olnud inimeste vahel.

Politsei kirjutas Twitteris, et 25 inimest said haavata tulistamises, veel kolm põgenedes. Kellegi elu ei ole ohus, lisati.

Politsei hinnangul ei olnud vahejuhtum seotud terrorismiga.

«Me ei usu, et siin oli tegemist sihikindla tulistamise või terrorirünnakuga. Paistab, et tüli puhkes kontserdi ajal,» ütles politsei eestkõneleja.

«Little Rocki linna kuritegevusega seotud probleem paistab süvenevat. See on mõttetu vägivaldne tragöödia,» märkis Arkansase kuberner Asa Hutchinson.

Little Rocki linnapea Mark Stodola tänas pääste- ja kiirabitöötajaid tõhusa ja kiire tegutsemise eest.«Mu süda on täna hommikul murtud - minu palved on selle tragöödia ohvritega,» ütles Stodola.

Ööklubis esines tulistamise ajal artist nimega Finese 2 Tymes.