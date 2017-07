Venezuela vägivaldsete protestide ohvrite arv on tõusnud 91-ni

Prokuratuuri informatsioonil oli viimaseks ohvriks 25-aastane Engelbert Duque, kes sai meeleavalduse käigus surma Tariba linnas.

Peaaegu igapäevased protestid president Nicolás Maduro vastu algasid 1. aprillil. Meeleavaldajad nõuavad tema tagasiastumist ja uute valimiste korraldamist.

Prokuratuuri andmetel on meeleavaldustes saanud vigastada üle tuhande inimese. Valitsusvälise organisatsiooni Foro Penal andmetel on selle aja jooksul ajutiselt kinni peetud 3500 inimest.

Opositsioon süüdistab president Madurot majanduskriisis, mis on põhjustanud toiduainete nappust, ning on seisukohal, et riigipea kavandatud põhiseadusreformi eesmärk on katse vältida ennetähtaegseid valimisi.

Sotsialistist riigipea väitel on kriis USA toetatud vandenõu.

Paavst Franciscus kutsus pühapäeval lõpetama vägivaldseid valitsusvastaseid meeleavaldusi Venezuelas ja väljendas solidaarsust hukkunute perekondadega. Vatikan vahendas eelmisel aastal läbi kukkunud dialoogi Venezuela valitsuse ja opositsiooni vahel.