USA vabariiklased sarjavad Trumpi ideed küberüksusest Venemaaga

Trump teatas pühapäeva Twitteris, et on aeg teha konstruktiivset koostööd Venemaaga, kuigi Moskva sekkus 2016. aasta USA presidendivalimistesse. Trump lisas säutsus, et arutas Vene presidendi Vladimir Putiniga läbitungimatu küberjulgeolekuüksuse loomist", et ennetada küberrünnakuid valimistele.

Senaatorid Marco Rubio, John McCain ja Lindsey Graham naeruvääristasid ettepanekut.

«Putiniga koos töötamine küberjulgeolekuüksuses on umbes sama, mis töötada koos (Süüria presidendi Bashar) al-Assadiga keemiarelvadeüksuses,» ütles Rubio, kes on nii senati välis- kui ka luurekomisjoni liige.

Senati relvateenistuste komisjoni juht McCain ütles sarkastiliselt telekanalile CBS: «Olen kindel, et Vladimir Putinist oleks nendes püüdlustes tohutult abi, sest tema on see, kes häkib.»

«See pole kõige rumalam idee, mida ma olen kunagi kuulnud, aga on päris lähedal,» ütles Graham telekanalile NBC.

Grahami hinnangul teeb Trump head tööd Afganistani, Põhja-Korea ja äärmusrühmituse Islamiriik vastase võitluse suunal. «Kuid mis puudutab Venemaad, siis see on ta nõrk külg. Ning kui asi puudutab Putinit ja küberrünnakuid, siis kui neid (rünnakuid) unustada ja andestada, siis annab see Putinile hoogu juurde ning see on täpselt see, mida ta (Trump) teeb.»