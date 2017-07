Üheksa kuud Mosuli vabastamist jõudis lõpule

Algul lootsid koalitsiooniväed saada kuude kaupa veninud sõjakäiguga hakkama palju kiiremini – veel enne, kui president Barack Obama ametist lahkub. Vastupanu ägedus aga üllatas iraaklasi. Iraagi valitsus ei avalda ametlikke andmeid ohvritest, kuid Reuters kirjutab, et USA kaitseministeeriumi hinnangul kaotasid võitlust vedanud eriväelased kuni 40 protsenti oma elavjõust.

Kaotus Mosulis ei tähenda ISISe lõplikku väljatõrjumist Iraagist. Rühmitusele kuulub endiselt mitu väiksemat linna: Tal Afar, Hawija, Al-Qaim, Rawa ja Ana.

Teadmata on grupeeringu liidri Abu Bakr al-Baghdadi asukoht. Pearaha tema eest on 25 miljonit dollarit ja tema kolme aasta tagune kõne Mosulist on jäänud ühtlasi ta ainsaks avalikuks esinemiseks. Viimati oli al-Baghdadist kuulda sügisel Mosuli lahingute alguses – siis läkitas ta oma toetajaile helisõnumi.

Korduvalt on avalikkusesse jõudnud avaldused, et isehakanud kaliif olevat hukkunud. Moskva teatas juunis, et väga tõenäoliselt sai al-Baghdadi surma 28. mail toimunud Vene lennukite rünnakus rühmitise nõndanimetatud pealinnale Ar-Raqqahʼle Süürias. Venelaste väiteid kinnitas ka Iraan, kuid lääneriigid kahtlevad nende tõesuses. Kaliif on tuntud oma äärmise ettevaatlikkuse ja selle poolest, et suhtleb otse ainult väga piiratud hulga lähimate usaldusalustega.

BBC kirjutab, et ühe võimalusena võib al-Bahdadi peituda kusagil Iraagi ja Süüria piirialadel Al-Qaimi linna läheduses. Samas piirkonnas algas kolm aastat tagasi rühmitise ootamatu ja äkiline tõus.

Need alad pole veel koalitsioonivägede fookusesse sattunud ning käimas on arutelu selle üle, kes seda sõjakäiku vedama peaks – kas ameeriklaste toetatud kurdid või Süüria valitsus oma liitlastega.

Mosul

Asub Põhja-Iraagis Niineve provintsis

Iraagi suuruselt teine linn

Rahvaarv: enne sõda kuni poolteist miljonit

ISIS vallutas linna 10. juunil 2014. aastal

Rühmitise de facto pealinn Iraagis

Pealetung Mosuli tagasivallutamiseks algas mullu 16. oktoobril