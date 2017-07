Valgevene lubab kutsuda Zapadile välisvaatlejad, kuid…

«Juhindudes läbipaistvuse põhimõtetest ja tegutsedes hea tahte vaimus saadab meie maa proaktiivselt kutsed osalemaks õppuste aktiivse faasi jälgimisel rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE), NATO, SRÜ, Kollektiivse Julgeoleku Organisatsioon (CSTO), Rahvusvahelise Punase Risti Komitee,» edastas uudisteagentuur Interfax Valgevene välisministeeriumi pressiesindaja Dmitri Mirontšiku sõnu tänasel pressikonverentsil.

Mirontšik lisas, et Valgevene kutsub õppusi vaatlema ka sõjalised atašeed, kes on akrediteeritud Minskis tegutsevates saatkondades.

«Me kutsume vaatlejad ka Lätist, Leedust, Poolast, Ukrainast, Eestist, Rootsist ja Norrast,» ütles Mirontšik. «Nii palju kui ma tean, saadetakse kutsed välja veel täna kaitseministeeriumi kanaleid kasutades.»

Zapad on Venemaa ja Valgevene ühisõppus, mis peetakse tänavu 14.-20. septembrini. Varasematel sama nimega õppustel 2013. ja 2009. aastal on väidetavalt harjutatud ka Balti riikide ja Poola ründamist.

Eesti kaitseminister Jüri Luik ütles juunis BNSile, et Eesti jälgib tähelepanelikult Venemaa korraldatavaid suurõppusi Zapad. NATO on teatanud, et paigutab Zapadi toimumise ajaks Baltimaadesse täiendavaid sõjalisi võimekusi.

Läbipaistev või mitte?

Kuigi Valgevene ja Vene meedia on kajastanud Minski tänast avaldust, nagu suurendaks see eriti Balti riikidele, Poolale ja NATO-le muret valmistavate suurõppuste läbipaistvust, siis tegelikult see nii pole.

Näiteks kutsuti ka 2013. aastal toimunud Zapadi õppustele Moskvas resideerivad atašeed ja NATO sidemeeskond, kellele näidati Kaliningradi lähistel Primorskis paikneval Hmeljovka polügoonil õppuse Zapad 2013 ühte episoodi.

Sõjaväelased kutsuvad seda demoks, kuna visuaalselt ja ülevaatlikult on võimalik umbes poolteise tunni jooksul jälgida lavastatud episoodi süžeed otsast lõpuni sinna juurde kuuluvate selgitustega.

Demo ei näita aga tegelikku õppuste mahtu ega suurenda seeläbi õppuste läbipaistvust. Viimase tagaks näitaks see, kui vaatlejad kaasataks õppuse kõikides faasides.