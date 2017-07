Ivar Heinmaa olukorrast Mosulis: vanalinn on täiesti sodiks

Kuna eestlasest rindereporteri fixeriks oli kurdi armee ohvitser, kellel oli ligipääs kinnisele ringile, kus jagati erinevat materjali, siis õnnestus Heinmaal näha videosid sellest, kuidas Iraagi armee vangistatud ISISe võitlejaid piinab. Videos näidati kinniseotud silmade ja kätega võitlejaid, keda nuutidega peksti. Samuti nägi Heinmaa videot mehest, kes lõikas ISISe võitlejatel oma nelja venna surma eest päid maha.

«Noor kutt oli maas üleni verine, võitleja tuli juurde, võttis pika sakilise noa välja ja lõikas pea otsast ära. Siis torgati pea pussnoa otsa ja marsiti läbi linna, kõik hõiskasid. Videos küsiti tema käest, kui palju ta päid on otsast lõiganud, tema ütles 50. Iga kord kui pea ära lõikab, siis tunneb ta rahulolu,» lausus Heinmaa. Tema sõnul kuulub selline kättemaks kohaliku kultuuri juurde ja seda on väga raske eestlastel mõista.

Rindereporteri sõnul tuli ISIS kolm aastat tagasi Mosulisse vaid 60 võitlejaga ning kohalikud võtsid nad avasüli vastu kuna linna elanikud on sarnaselt ISISele sunniidi-usku. Linna jäänud politseinikelt võeti samuti relvad ära ja hommikuks oli ISISel Mosulis juba 600 võitlejat. Heinmaa sõnul kaamera ees keegi seda tunnistada ei julgenud, et nüüd, kolm aastat hiljem oleks inimeste arvamus ISISe suhtes muutunud. Küll aga tunnistas rindereporter, et ISIS piiras oluliselt kohalike elanike õigusi ja vaevalt, et see kellelegi meeldiks. Samuti olevat linnast ISISe värbamise eest põgenenud paljud noored mehed.

«Linn on nii puruks, inimestel on haavad hinges ja ma ei tea kuidas see andeks andmine peaks välja nägema. Samamoodi ei ole teada, kuhu need inimesed nüüd pagulaslaagritest tagasi lähevad, pole ju ka raha, et oma maja korda teha. Vesi ei toimi, elektrit pole ja maja on tolmuhunnik. Ma ei kujuta ette, mis see väljapääs on,» lausus Heinmaa.

Tšetšeenia ja Mosuli sõjakoledusi on Heinmaa sõnul väga raske võrrelda, sest Tšetšeenias käis ta väga mitmel korral, aga Mosulis väga vähe. Tšetšeenias saadud kogemus oli rindereporteri sõnul jube, sest seal nägi ta sõjakoledusi oma silmaga pealt. Mosulis nägi piinamisi vaid videolt ja näha oli rohkem sõja tagajärgi linnas, kuigi piinamised toimuvad salavanglates kindlasti. «Seda oli ikka, et keegi on maha lastud, aga eks neid laipasid on igal pool nähtud,» ütles Heinmaa.