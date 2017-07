Jeruusalemmas hukkus tulistamises viis inimest

Kolm relvastatud isikut avasid Jeruusalemma vanalinnas tule politseinike pihta, kellest kaks sai surma ja üks haavata. Ründajad põgenesid seejärel vastuolulisel Templimäel asuvasse hoonetekompleksi, kus julgeolekujõud nad maha lasid.

Politsei sõnul olid ründajad Iisraeli araablased.

Palestiina president Mahmud Abbas ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pidasid reedel telefonikõne pärast rünnakut Jeruusalemma pühapaiga lähistel.

«President (Abbas) lükkas tagasi ja mõistis rangelt hukka intsidendi Al-Aqsa mošee lähistel ja vägivalla ükskõik kummalt poolelt, iseäranis pühapaikades,» teatas Palestiina uudisteagentuur WAFA.

«Iisraeli peaminister Netanyahu kutsus üles rahule mõlemal poolel,» lisati avalduses.

Abbas on korduvalt kutsunud vägivallatule vastupanule Iisraeli okupatsiooni suhtes, kuid pole palestiinlaste korraldatud rünnakuid otsesõnu hukka mõistnud. Tema avaldus reedesest intsidendist oli tavalisest karmim.

Iisraeli võimud sulgesid pärast rünnakut julgeolekukaalutlustel pühapaiga, mis vallandas protestid. Ühtlasi peeti ajutiselt kinni Jeruusalemma kõrgeim islamivaimulik suurmufti Muhammad Ahmad Hussein. Hussein läks koos järgijatega Jeruusalemma vanalinna, et protestida võimude sulgemisotsuse vastu.

Hussein kinnitas, et ta vabastati, kuid oma kinnipidamise asjaolusid ta ei täpsustanud. Husseini poja sõnul esitati suurmuftile küsimusi üleskutse pärast, mille vaimulik tegi moslemitele, et need tuleksid Jeruusalemma.