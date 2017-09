Orkaanide ja maavärinate meelevallas riik

Kahe maavärina epitsentri vahe on USA Geoloogiauuringute Instituudi teatel 650 kilomeetrit ning tavaliselt pole maavärina ja järeltõugete vahel nii pikka pausi, vahendab USA uudistekanal CNN.

Mehhiko elanikud kaevasid rusude alla jäänud inimesi välja paljakäsi, vahendab väljaanne The Guardian. Elektrikatkestuste tõttu jäi suur osa pealinnast Méxicos pimedusse. Järeltõugete hirmus otsustasid paljud inimesed öö lageda taeva all veeta.

Väidetavalt aktiveeris maavärin Mehhiko Popocatépetli vulkaani. Vulkaanipurskes hävis selle jalamil asunud kirik, milles samal ajal peeti missat. Uudisteagentuuri Reuters andmeil hukkus 15 inimest.

Mehhiko pealinnas Méxicos töötava juuksuri Peiby Ballau sõnul tundus viimane maavärin siiski hirmsam kui 7. septembril toimunu.

«Maja liikus edasi-tagasi. Kõigist maavärinatest, mis ma läbi olen elanud, oli see tugevaim. Sellega pole kunagi võimalik harjuda. See oli tõeliselt hirmuäratav,» ütles Ballau Guardianile.

Eilne maavärin langes juhtumisi päevale, mil mälestati seal 1985. aastal aset leidnud Michoacani maavärina 32. aastapäeva. Katastroofis hukkus tuhandeid inimesi ja see tekitas Méxicos suuri purustusi, kuigi selle epitsenter oli enam kui 120 kilomeetri kaugusel.

Alates 1900. aastast on Mehhikos aset leidnud 34 maavärinat suurusjärguga üle 7 magnituudi. Eriti haavatav on maavärinate ajal aga México kesklinn oma pehme ja niiske pinnase tõttu.

Maavärinaid aitab üle elada üks tuntud meede: vanad maja tuleb parandada ja uusi maju ehitades ehitustehnikat pidevalt parendada. See on väga kallis, eriti kui see tuleb saavutada vaid paari aastakümnega.

Kahe nädala taguse maavärina puhul aitasid aga Mehhiko pealinna hullemast säästa just pärast 1985. aasta katastroofi tehtud muudatused ehituskvaliteedis.

Samuti pole Mehhiko puutumata jäänud Kariibi mere piirkonda tabanud orkaanide lainest.

Nii on Maria järjekorras kolmas orkaan, mis piirkonda viimastel nädalatel tabanud. Kuigi suurematest purustustest on Kesk-Ameerika riik seni pääsenud, jõudis kohe pärast kahe nädala tagust maavärinat kohale ka orkaan Katia. Mehhiko idarannikut laastanud tormituuled nõudsid lisaks samal ajal aset leidnud maavärinas hukkunutele omakorda vähemalt kahe inimese elu.

Läinud nädalavahetusel hävis aga orkaan Norma laastamistöö tagajärjel enam kui 200 kodu ja surma sai üks inimene.

Nüüd möllab Mehhikost läänes asuvatel Kariibi mere saartel orkaan Maria. Kardetakse, et kõige katastroofilisemad saavad olema tagajärjed Puerto Ricol, kus orkaan eile varahommikul maandus. Neljanda kategooria tormi tuulepuhangute kiiruseks mõõdeti USA riiklik orkaanikeskuse andmeil 69,5 meetrit sekundis. Vaid paar nädalat tagasi tabas peaaegu sama piirkonda orkaan Irma, millest ei ole sealsed saareriigid ja USA rannikuala veel toibunud.