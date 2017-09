Petry ei liitu AfD parlamendifraktsiooniga

«Otsustasin pärast hoolikat mõtisklemist, et ei ühine AfD parlamendirühmaga,» vahendas Deutsche Welle sakslanna avaldust. Seejärel lahkus ta pressikonverentsilt ilma, et oleks ajakirjanike küsimustele vastanud.

Parteiallikate sõnul on otsuse taga erakonnasisene konflikt ja Petry pettumine mitmetes parteikaaslastes. Deutsche Welle tsiteerib naise sõnu: nende järgi on erakond muutunud anarhiliseks ja võimetuks pakkuma valitsusele usaldusväärset platvormi.

Oletatakse ka, et mõju võis avaldada AdD üks juhtpoliitik Alexander Gauland, kes teatas varem: Saksamaa peaks olema uhke oma maailmasõdades võidelnud sõdurite üle. Petry kritiseeris erakonnakaaslase avaldust ja ütles, et see võib potentsiaalseid valijaid eemale peletada.

Petry kandideeris Saksimaa liidumaal. AfD võitis eilsetel üldvalimistel 12,6 protsenti häältest ning pääses 94 kohaga esmakordselt parlamenti, kus kujutab endast kantsler Merkeli kristlike demokraatide ning sotsiaaldemokraatide järel tugevuselt kolmandat jõudu.