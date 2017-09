USA president kutsus EL-i üles Venezuelale sanktsioone kehtestama

"Me loodame, et meie Euroopa Liidu sõbrad järgivad peagi USA, Kanada ja mitmete Ladina-Ameerika riikide eeskuju ja kehtestavad Maduro režiimile sanktsioonid.

"Venezuela rahvas on rõhuva sotsialistliku režiimi all pidanud taluma nälga, vägivalda ja kõikvõimalikke muid kannatusi," märkis Trump.

Venezuela presidendil Madurol on kavas sõita oktoobri algul Venemaale ja võtta osa energianädalast. Visiit saab teoks ajal, mil Venezuela sisepoliitiline olukord on äärmiselt pinev ning Caracase ja Washingtoni suhted halvenenud.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kohtus sel nädalal ÜRO Peaassambleel Venezuela ametivenna Jorge Arreazaga, kes ütles, et Ühendriikidelt võib oodata igasuguseid samme.

"Me ei välista ka sõjalist stsenaariumit. Me teame, et võime Venemaaga arvestada. Me ei ole sõbrad, me oleme vennad," sõnas Arreaza.

Trump ütles eelmisel nädalal New Yorgis ÜRO Peaassamblee kõrvalt peetud kohtumisel USA Ladina-Ameerika liitlasriikide liidritega, et Maduro on "trotsinud omaenda rahvast" ja on süüdi "katastroofilises valitsemises", mille tõttu võivad vajalikuks osutuda edasised karistusmeetmed.

Ühendriigid on juba kehtestanud sanktsioonid Venezuela sotsialistliku valitsuse liikmete vastu, kes kannavad Washingtoni hinnangul süüd demokraatia lammutamise eest Ladina-Ameerika riigis.

11. augustil hoiatas Trump, et USA kaalub Venezuela olukorra lahendamiseks erinevaid variante, "muuhulgas vajadusel sõjalist valikuvõimalust".

Venezuela valitsus ja opositsioon on teinud edusamme kõnelustel, mille eesmärk on luua raamistik riigi majandus- ja poliitilise kriisi lahendamiseks. Dominikaani Vabariigi president Danilo Medina ütles, et osapooled leppisid kokku kolmandas kohtumises 27. septembril ning kutsusid neli riiki - Mehhiko, Tšiili, Boliivia ja Nicaragua - kõnelustel osalema.