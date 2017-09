Maailma suurimates lennujaamades valitseb kaos

Probleeme on ilmnenud Londoni Heathrow ja Gatwicki lennujaamades, Pariisi Charles de Gaulle`i lennujaamas, Zürichi, Melbourne`i, Johannesburgi, Singapuri ning Washingtoni Reagani lennujaamas.

Reisijad on täna lõunast pidanud ootama check-in laudades, kuna lennujaamade vastavad süsteemid on rivist väljas.

Radar glitch triggers major delays in Sydney airport with thousands stranded on first day of spring school holiday https://t.co/KaxvxA4Hld pic.twitter.com/j9dIAlagJF