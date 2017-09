Emmanuel Macron loodab Tallinnas Euroopa liidreid veenda

Eile õhtul kohtusid Euroopa liidrid õhtusöögil Kadrioru kunstimuuseumis, kus arutleti Euroopa tuleviku üle. Kõne alla võetud teemade ring oli lai, ulatudes migratsioonist kaitsekoostöö ja digitaalse ühisturuni.

Liidu tuleviku suhtes võib kõige olulisemaks kohtumiseks Tallinnas lugeda Macroni ja äsja neljanda ametiaja kindlustanud Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli kokkusaamist. Merkeli toetus Macroni plaanidele on võtmetähtsusega ja reformid saab ellu viia vaid juhul, kui kaks Euroopa suurt jõudu suudavad teha koostööd.

Uks on Macroni ees kindlasti lahti. Merkeli kõneisik Steffen Seibert ütles nädala keskel, et kantsler tervitab euroopalikku kirge Macroni Euroopa Liidu reformidest rääkivas kõnes, aga samas on Merkeli hinnangul Macroni üleskutsetele kindlat vastust anda veel liiga vara.

Macron kutsus oma teisipäevases kõnes liikmesriike muu hulgas üles looma 19-liikmelisele eurotsoonile oma rahandusministri ametikohta, kehtestama eraldi eelarvet ja määrama ametisse eurotsooni parlamenti. Samuti kuulub Prantsusmaa presidendi plaanidesse Euroopa kiirreageerimisjõudude loomine aastaks 2020.

Esmastes reaktsioonides on Saksamaa kantsler jäänud ettevaatlikuks. On võimalik, et Macroni ja Merkeli esimesed täpsemad plaanid saavad paika just Tallinnas. Sellest hoolimata ei olene Saksamaa panus vaid Merkelist.

Liidukantslerit ootavad ees ülimalt olulised läbirääkimised ka kodumaal, kus üritatakse kokku panna neljast osalisest koosnevat niinimetatud Jamaica koalitsiooni, mille liikmed oleksid Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), nende Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), rohelised (Die Grünen) ja Vaba Demokraatlik Partei (FDP).

Just üks koalitsiooniläbirääkimiste osalistest FDP ja selle karismaatiline esimees Christian Lindner on suurim põhjus, miks Merkel ei saa endale lubada otsekohe Macroni plaanidega kaasaminekut. Lindner on juba öelnud, et tema silmis on eurotsooni eelarve kehtestamine punane joon, mida ei ületata.

FDP vastandus kolmapäeval Macronile ja saatis välja avalduse, kus seisis: «Koos FDPga ei tule mingit eurotsooni eelarvet.» Merkeli CDU loodetust kehvem valimistulemus vähendas mõnel määral tema mõjuvõimu Saksamaal ja võib kammitseda ka võimalikku Euroopa koostöö edendamist.

Kuna on teada, et Saksamaal ei hakata sisuliste koalitsiooniläbirääkimistega pihta enne 15. oktoobril toimuvaid Alam-Saksimaa valimisi, edastas Macron oma reformiplaanid teadlikult enne läbirääkimiste algust ja avaldas lootust, et koalitsioonikõnelustel võetakse tema ettepanekuid arvesse.

Eurotsooni reformide kõrval jäi kõlama Macroni ambitsioonikas soov luua Euroopa Liidu kiirreageerimisüksused. «Kaitsega seoses peab meie eesmärgiks olema see, et Euroopa oleks võimeline iseseisvalt tegutsema,» ütles Macron oma kõnes. Prantsusmaa president loodab oma eelarve ja tegevusmandaadiga sõjalise jõu töövalmis seada kolme aasta jooksul.

Küsimusi tekitab aga kaitse-eelarve. Ebaselgeks jääb, kust tuleb eelarvesse raha ja millele raha kulutatakse – kas toetatakse arendustegevust ja varustuse ostmist või ka sõjalisi operatsioone.