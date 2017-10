Las Vegase tulistajaks osutus 64-aastane endine piloot

Sündmuspaigast Las Vegasest veidi enam kui 100 kilomeetri kauguselt pärit Paddock oli kohalikele ametivõimudele teada, kuid rahvusvahelise terrorismiga tema tegu ei seostata.

Paddock oli piloot ja talle kuulus kaks lennukit ja Alaska osariigilt saadud jahiluba. Ühendriikide meedia teatel elas ta pensionäride kogukonnas Mesquite linnas asuvas kolmetoalises korteris koos 62-aastase Marilou Danleyga, kes politsei teatel tulistamisega seotud ei ole, vahendab Sky News. Austraalia ajalehe andmetel omab Danley väidetavalt Indoneesia päritolu Danley Austraalia passi.

Twitteris avaldatud pilt Stephen Paddockist.

First photo released of the Las Vegas shooter, 64-year-old Stephen Paddock; he was found dead in Mandalay Bay hotel room he fired shots from pic.twitter.com/hr6O5UApHf

Paddock tappis eile Las Vegases vähemalt 50 inimest, kui avas tule välimuusikafestivalil viibinud 22 000 inimese pihta. Politsei teatel on haiglasse toimetatud enam kui 400 inimest.

Seni pole teada, millist relva endine piloot kasutas, kuid ametivõimude sõnul leiti tema hotellitoast vähemalt 10 erinevat tulirelva. Paddock viibis tolles hotellitoas 28. septembrist, pole teada kas teenindajatel oli sellele ligipääs või mitte

Paddocki venna sõnul on kogu tema pere šokis, sest tegu oli täiesti normaalse inimesega, kel pidi taolise teo sooritamiseks peas midagi juhtuma, vahendab Briti väljaanne Daily Mail.

Las Vegase politsei otsis täna mõnda aega taga Paddocki arvatavat elukaaslast, keda enam teole kaasa aitamises ei kahtlustata. Seni pole aga teada, kus asub Paddocki auto.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH