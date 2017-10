Las Vegast tabas enneolematu tragöödia

Las Vegase tuiksoonel ligi 22 000 külastajaga kantrimuusikafestivalil osalenud Jon Bessett kirjeldas NBC Newsile, et kella 22 paiku kohaliku aja järgi kuulis ta laske, aga bänd jätkas mängimist, arvates, et tegu on pürotehnika tekitatud paukudega. Alles siis, kui tulistamine jätkus, jooksis bänd lavalt minema ja järgnes täielik kaos.

«Kõik jooksid, inimesi tallati jalge alla,» rääkis Bessett, kes pages Luxori-nimelise hotelli juurde, osa tema sõpru oli aga ikka veel kontserdialal. «Me jooksime nii kiiresti, kui suutsime hotelli juurde, aga me ei saanud sinna sisse. Kõik jooksid oma elu eest peitu.»

Festivali külastanud 53-aastane Philadelphiast pärit finantsnõustaja Mike McGarry kirjeldas Reutersile: «See oli hullumeelne – ma lebasin laste otsas. Nemad olid 20. Mina olen 53. Ma olen elanud hea elu.» Mehe sõnul jooksis paanikas rahvamass lihtsalt üle tema ja särgiselg oli pärast jalajälgi täis.

Valangud 32. korruselt

Lõuna-Nevada ülikooli kliinikus viibis eilse seisuga ravil mitusada inimest. Haigla kõneisik teatas CNNile, et üle 30 patsiendi on intensiivraviosakonnas, neist 12 seisund oli kriitiline. Tulistamises hukkus ka kaks töövälisel ajal kontserdil viibinud korrakaitsjat, kelle isikuid politsei ei avaldanud.

Kohaliku politseiülema Joseph Lombardo sõnul ei ole motiivide selgumiseni põhjust veresauna terrorirünnakuks nimetada.

Äärmusrühmituse Islamiriik (IS) uudisteagentuur Amaq küll teatas, et Stephen Paddocki nimeline tulistaja tegutses nende operatsiooni raames, kuid mingeid tõendeid selle kohta ei ole. IS on varemgi nn üksikute huntide tegusid enda arvele kirjutanud.

Lombardo kinnitas, et kontserti nautinud rahva sekka tulistati hotelli 32. korruselt, kus tulistaja oli tuba üürinud alates 28. septembrist. Tunnistajate ütlustele ja sotsiaalmeediasse jõudnud videotele tuginedes oli tegu automaaditulega, kus kokku tulistati vähemalt viie minuti vältel kümnelistes valangutes umbes 130 lasku.

Politsei kasutas hotellitoa ukse avamiseks lõhkeainet ja avastas sealt vähemalt kümme automaatrelva. Tulistaja lasi end hotelli rõdul enne korrakaitsjate saabumist ise maha.

1953. aasta 9. aprillil sündinud Paddock elas Las Vegasest ligi 130 kilomeetri kaugusel Arizona osariigi piiri ääres asuvas kolmetoalises korteris koos 62-aastase Indoneesia päritolu Marilou Danleyga, kelle politsei eile kinni pidas. Pärast vahistamist teatas Las Vegase politsei aga, et kahtlustest ründaja aitamises Austraalia kodakondsusega Danley suhtes loobuti.

Floridas elav tulistaja vend on juhtunust hämmingus. «Ma ei suuda tuua ühtki selgitust, kuidas see juhtuda sai,» ütles Eric Paddock CNNile.

Mehe sõnul suhtles ta oma vennaga viimati pärast orkaan Irma tekitatud viiepäevast elektrikatkestust, mil Stephen päris ema tervise kohta. Ericu kinnitusel ei olnud tema venna puhul tegu relvaentusiasti ega tugevate usuliste või poliitiliste vaadetega inimesega.

Politsei teatel oli Paddocki ainus varasem vastasseis seadusega aastatetagune kohtuasi. «On tõeliselt traagiline, et 64-aastane mees, kelle minevikust ei ole me leidnud ühtegi põhjust, tuleb siia ning tapab ja vigastab nii paljusid inimesi,» ütles šerifi asetäitja Kevin McMahill CNNile. Korrakaitsjad ei leidnud läbiotsimise käigus Paddocki kodust midagi kahtlast.