Ülemkogu peegeldab Tallinna simultaani

Seda nii otseselt kui ka kaudselt. Otseselt seetõttu, et digitippkohtumise tulemused kajastuvad homme avaldatavates ülemkogu järeldustes ja kohtumise tulemustest annab aru ka Eesti peaminister Jüri Ratas, kes kordab vajadust tugevama digitaalse Euroopa järele ja toob esile hulga eesmärke.

Tallinnas ei räägitud ainult digiteemadel, vaid ka sellest, kuidas EL peab edasi minema ja oma ridu koondama. Need arutelud ELi tuleviku, ühenduse arendamise võimaluste ja suundade üle peegelduvad nüüd samuti ülemkogul.

Euroopa tulevikuarutelu ohjad enda kätte haaranud ülemkogu president Donald Tusk andis Kadriorus lubaduse, et kohtub enne ülemkogu ELi liikmesmaade valitsusjuhtide ja riigipeadega. Sestpeale ongi Tusk mööda Euroopat ringi sõitnud. Nn liidrite agendat ja edasisi juhiseid oodatakse Tuskilt ülehomme.

See, kas rändekriisist ja Brexitist toibuv ühendus liigub edasi eri kiirusel või endiselt kõige aeglasema sabas lohiseja tempos, ongi kahepäevase ülemkogu peaküsimus. Tusk ise on selgelt välja öelnud, et edasi tuleks liikuda samm-sammult, kõiki kaasates. Samas on neidki – näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron –, kes leiavad, et tihedamat koostööd ja lõimumist soovivatel liikmesriikidel peaks olema võimalus kiiremini edasi liikuda.

Suuri ja uusi otsuseid rände ning kaitse kohta sellelt ülemkogult oodata pole. Kuigi eelmisel, juunis toimunud ülemkogul leppisid liikmesriigid kokku ühist kaitsepoliitikat suunava alalise struktureeritud kaitsekoostöö keskuse ehk PESCO rajamises, pole selle täpne sisu endiselt selge.

Postimehe andmetel tehakse PESCO kohta sel ülemkogul vahekokkuvõte ja väga üksikasjalikuks kaitsekoostöö asjus ei minda. Küll aga oodatakse konkreetseid otsuseid aasta lõpuks. Veel Eesti eesistumise ajal loodetakse teatada tihendatud kaitsekoostöö alustamisest.

Läbirääkimised ELi ühtse asüülisüsteemi üle, mis on keskne küsimus rändekriisi lahendamisel ühenduses endas, pole piisavalt kaugele jõudnud. Üks Postimehega vestelnud allikas iseloomustas seda kui kuuma kartulit, mida käest kätte visatakse.

Varjupaigasüsteemi reformi paketis on kokku seitse eelnõu, neist kõige suuremaid vaidlusi tekitab paljuräägitud Dublini määrus. Selle tuntuim nõue on, et pagulaskandidaat võib varjupaika taotleda vaid ühes ELi riigis, nimelt esimeses, kuhu ta Euroopasse saabudes oma jala tõstis.

Seni pole liikmesriigid suutnud reformis kokku leppida. Näiteks nõuab mõni riik kogu seitset eelnõu sisaldava paketi vastuvõtmist korraga, mõni teine aga selle osalist heakskiitmist, et tükk tüki haaval edasi liikuda.

Kogu reformiarutelu mõjutab rändes toimuv. Suurenenud rändevood Kesk-Vahemere marsruudil ehk peamiselt Liibüast Itaaliasse õnnestus pärast selle kanali kõrgendatud tähelepanu alla võtmist pidama saada. Samuti on pidanud Türgi ja ELi kokkulepe rände peatamiseks Türgist Kreekasse. Rändekriis on aga näidanud, et olukord võib väga kiiresti muutuda, ja see mõjutaks ka kogu ELi tegevust.

See, et ühtse asüülisüsteemi solidaarsuses pole kokkuleppele jõutud, kajastub ka viie Schengeni tsooni riigi sel nädalal teatavaks tehtud soovis jätkata 2015. aasta rändekriisi ajal kehtestatud ajutist piirikontrolli.