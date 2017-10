USA valijatest pea poolte arvates toodab meedia Trumpist valeuudiseid

Vastanud ameeriklastest 48 oli veendumusel, et meedia avaldab Trumpi kohta võltsuudiseid. Vaid 37 protsenti usaldas Trumpi tegemiste kajastamist meedias ja 17 ei olnud asjas kindlad. Eriti usuvad meedia valelikust vabariiklastest valijad ja need, kes on presidendi tööga rahul.

Küsitlusele vastas oktoobrikuus 2000 valimisõigusega ameeriklast.

Väga paljud USA mõjukad meediakanalid asusid presidendivalimiste kampaania ajal varjamatult ja jõuliselt toetama Hillary Clintoni. Trump ise esineb pidevalt avaldustega, milledes süüdistab USA meediat valeuudiste tootmises ja kallutatuses