Venemaa eitas kava vägede viimisest Egiptusesse

«Meie relvajõudude alalist üleviimist Hmeimimist Egiptusse pole plaanis,» kinnitas Lavrov uudisteagentuuri Interfax vahendusel.

11. detsembril käis Vene president Vladimir Putin Hmeimimi õhujõudude baasis, kus teda võtsid vastu Süüria president Bashar al-Assad ja Vene kaitseminister Sergei Šoigu. Vene president teatas seal korraldusest alustada vägede osalist väljaviimist Süüriast.

«Meie ülesanne on suures osas täidetud. See täideti hiilgavalt,» ütles Putin. «Kui terroristid uuesti pead tõstavad, anname neile hoope, mille taolisi nad ei ole varem näinud,» hoiatas Vene president.

Putin kinnitas siis, et nii Hmeimini lennuväebaas kui ka mereväebaasis Tartusis jätkavad nad tegutsemist. Venemaa sõjaväeallikad teatasid seejärel, et mõlemat baasi on kavas ka edasi arendada.

Vene riigiduuma ratifitseeris möödunud nädalal ka lepingu Süüriaga, mille alusel laiendatakse Vene sõjalaevastiku baasi Tartusis ja korraldatakse Vene sõjalaevade liikumist Süüria vetes ja sadamates.