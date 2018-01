Rahulolematus tõi iraanlased protestima

«President Rouhani on püüdnud näidata toimuvat vähetähtsana. Reformistid ja konservatiivid süüdistavad teineteist ja välismaalasi. Kuid protestid näitavad, kui rahulolematud on iraanlased oma eluga, kasvava vaesusega ja režiimi repressioonidega,» hindas Rouhani reaktsioone BBC Lähis-Ida toimetaja Jeremy Bowen. Ajakirjanik ei pidanud toimuvat siiski uueks revolutsiooniks ja tema sõnul pole liikumisel erinevalt 2009. aastast liidreid.

Teisitimõtlejad nagu paljud 2009. aasta protestides osalejad on vangistatud, määratud koduaresti või riigist lahkunud. Kuigi ekspertide sõnul pole praegused protestid kasvanud ühiste eesmärkidega massiliikumiseks, arvas Londonis eksiilis elav Nobeli rahupreemia laureaat, jurist Shirin Ebadi, et demonstratsioonid võivad kasvada 2009. aastaga võrreldes ulatuslikumaks.

«Pole uudis, et Iraanis on tõsine majanduskriis. Korruptsioonil on kogu riigis kohutavad mõõtmed,» ütles Abadi uudisteagentuuri AFP vahendusel, nähes protestide põhjuseid eelkõige majandus- ja sotsiaaloludes, mis on eriti vastuvõetamatud noortele.

Kui 2009. aasta protestide ajal sulges Iraan Twitteri, sest seda kasutati protestijate juhendamiseks, siis nüüd on piiratud ligipääsu Iraanis umbes 40 miljoni kasutajaga sõnumirakendusele Telegram ja sotsiaalvõrgustikule Instagram. Reutersi andmetel on osas piirkondades segatud ka mobiilse interneti kättesaadavust.

End islamirevolutsiooni valvuriteks pidav Iraani revolutsiooniline kaardivägi ehk Pasdaran, kelle liikmetel on olulised kohad Iraani võimusüsteemis ja mis loodi pärast 1979. aasta islamirevolutsiooni ideoloogiliselt lojaalse relvastatud jõuna, hoiatas, et valitsusvastased protestijad seisavad silmitsi riigi raudse rusikaga, kui poliitilised rahutused jätkuvad.

Protestid on pälvinud ka rahvusvahelist tähelepanu. Ameerika Ühendriigid on avaldanud protestijatele toetust, kiites neid söaka vastupanu eest.

«Kogu raha, mille president Obama neile nii rumalalt andis, läks terrorismi toetuseks ja nende taskutesse,» kirjutas USA president Donald Trump Twitteris, viidates 2015. aastal oma eelkäija Barack Obama ajal sõlmitud tuumaleppele.

Samale leppele, millega lääneriigid keelitasid Teherani loobuma tuumaprogrammist, lubades vastutasuks majandussanktsioonidest loobumist, keeldus Trump oma heakskiitu andmast.

«Suurt Iraani rahvast on represseeritud palju aastaid. Nad on näljased toidu ja vabaduse järele. Lisaks inimõigustele röövitakse ka Iraani rikkusi. AEG ON MUUTUSEKS!» lisas Trump.

USA asepresident Mike Pence nimetas aga häbiväärseks veaks, et varem pole Iraani meeleavaldajaid toetatud. «Iraani rahva tänane julge ja kasvav vastupanu annab lootust ning usku kõigile neile, kes võitlevad vabaduse nimel ja türannia vastu. Me ei tohi neid alt vedada ja me ei tee seda,» kirjutas Pence Twitteris.

Trumpi ja Pence´i avaldust võimendas ka USA välisministeerium, kutsudes üles kõiki riike avalikult toetama Iraani rahva nõudmisi nende õiguste tagamiseks ning korruptsiooni lõpetamiseks.

Rouhani teatas seepeale, et USA president on Iraani rahva vaenlane pealaest varvasteni. Iraani asepresident Eshaq Jahangiri aga oletas, et majandusprobleemid on vaid ettekääne Iraani valitsust kahjustada.

Euroopa Liit kutsus Iraani üles tagama kodanike õigust rahumeelselt protestida, lisades, et olukorda jälgitakse. Iisraeli luureminister Yisrael Katz soovis aga protestijatele edu ja kinnitas, et juudiriik ei plaani olukorda sekkuda.