Macron: USA, Saudi Araabia ja Iisrael juhivad maailma sõtta

Macron ühines teiste maailma liidritega ja kutsus üles dialoogile Teheraniga ning kritiseeris rahvusvahelisi partnereid USAd, Iisraeli ja Saudi Araabiat nende sõjaka poliitika eest.

«Meie liitlaste USA, Iisraeli ja Saudi Araabia ametlik poliitika on selline, mis võib meid sõtta viia,» sõnas Macron ajakirjanikele, lisades, et mõne jaoks on see tahtlik strateegia.

Macroni väitel võivad USA, Iisraeli ja saudide teod viia salaja kurjuse telje taasloomiseni, mis George W. Bushi ajal hõlmas Iraani, Iraaki ja Süüriat.

Iraanis eelmisel nädalal alanud meeleavaldustes on hukkunud vähemalt 21 inimest ja USA andmeil on vangistatuid vähemalt tuhat. Iraani siseministri Abdolreza Rahmani Fazli hinnangul on nädal aega kestnud rahutustes osalenud kuni 42 000 inimest.

Venemaa on kritiseerinud USA jõupingutusi Iraanis toimuva tõstatamiseks ÜRO Julgeolekunõukogus ning praegu pole selge, kas lisaks Moskvale on veel teisigi nõukogu liikmeid, kes võivad püüda istungi korraldamist takistada.

Diplomaadid ütlesid eile, et Venemaalt ja ehk veel mõnelt riigilt võib tulla palve korraldada kohtumise eel protseduuriline hääletus.

Uue teema Julgeolekunõukogu päevakorda võtmiseks peab seda toetama nõukogu 15 liikmest vähemalt üheksa ning alaliste liikmete vetoõigus päevakorraküsimustes ei kehti.

USA ÜRO-saadik Nikki Haley. | FOTO: LUCAS JACKSON/REUTERS

USA suursaadik ÜROs Nikki Haley ütles varem sel nädalal, et kavatseb taotleda Julgeolekunõukogu istungit toetuse avaldamiseks Iraani meeleavaldajatele.