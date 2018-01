Pariisi politseinik läks õppustel jõkke kaduma

Pariisi naispolitseinik läks eile hommikul Seine`i jões toimunud sukeldumisharjutuste käigus kaduma, viimati nähti teda Püha Jumalaema katedraali lähistel.

Prantsuse võimud on teenistuja otsingutesse paisanud üle 100 päästja, 17 sukelduja, 20 veesõiduki ja kaks helikopterit.

Police diver missing in swollen River Seine in centre of #Paris - Sky News https://t.co/bYSpanNOVJ pic.twitter.com/fllCZHPv1P