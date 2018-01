KOHALIK VAADE. Briti internetitroll põhjustas Ungaris skandaali

See oleks Ungari valitsuse toel äärepealt tõeks saanud, kuna nende rahastatud Visegrádi ehk V4 riikide Ungari, Poola, Tšehhi ja Slovakkia konverentsi külalisesineja pidi olema ei keegi muu kui endine paremäärmuslikuks tituleeritud veebilehe Breitbart News vanemtoimetaja Milo Yiannopoulos.

Kui aus olla, ei olnud Yiannopoulos ainus vastuoluline isik, kes sai kutse esineda üritusel «Euroopa tulevik». 23. jaanuaril algava kolmepäevase kohtumise programmis pidid figureerima ka erakonnaga Alternatiiv Saksamaale (AfD) heades suhetes Saksa paremäärmuslik aktivist Götz Kubitschek ning sotsioloog Frank Furedi (ungari juurtega mehe sünnipärane nimekuju on Ferenc Füredi – toim), kes oli 1970. aastate lõpus Suurbritannia Revolutsioonilise Kommunistliku Partei asutaja ja juht, kuid kelle süda kuulub nüüd pigem poliitilise spektri paremale servale.

Minevikuvorm ei ole siinkohal juhuslik – mõni päev pärast seda, kui ajakirjanikud programmist teadlikuks said, tühistati kogu konverentsi kava. Selle asemel on ürituse kodulehel tühi koht ja kiri «peagi tulekul» ning uut plaani pole välja kuulutatud. Peatatud on ka üritusele registreerumine.

«V4 Ungari presidentuuri väljapaistavaks kultuuriliseks ja teaduslikuks ürituseks» tituleeritud konverentsi muud detailid on jäänud samaks. Üritust rahastab Ungari välis- ja majandusministeerium koostöös võimupartei Fideszi mõttekoja Századvégiga.

Tegelik organisaator, kes vastutab ka külaliste kutsumise eest, on ajaloolaste seltsi juht Mária Schmidt, kes on muuhulgas ka Budapestis asuva muuseumi Terror Háza (Õuduste Maja) direktor.

Ürituse plaaniliste arutelude hulgas leiab teema «Euroopa kultuuride kokkupõrkest» – eesmärk on arutleda, kas Euroopa suudab saada lahti teisitimõtlejate häbistamisest. Lisaks arutletakse migratsiooni ja ümberasustamise üle ning väideldakse, kas Euroopa ohverdab kultuurilise süü tõttu kristluse, vabaduse ja oma eluviisi. Teised diskussioonid keskenduvad tehisintellekti arengule, V4 tulevikule ja Euroopa ühisarmee loomise vajadusele.

Huvitaval kombel ei pannud vestlusteemad kedagi kulmu kergitama, kuid uudised esinejatest levisid kiiresti. Otsus kutsuda Yiannopoulos konverentsile ei tekitanud üllatust mitte ainult Ungaris, vaid ka rahvusvahelisel areenil.

«Milo kaasamist on võimatu mõista – ta on ülbe, avalikult homoseksuaalne internetitroll, samas kui Fidesz üritab jätta endast muljet kui konservatiivsest pereväärtustele orienteeritud erakonnast,» sõnas Euroopa paremäärmuslike liikumiste ekspert Cas Mudde uudistekanalile Al Jazeera.

Mitme Ungari väljaande teatel ei olnud kõrgetel valitsusametnikel aimugi, et Yiannopoulos pidi konverentsil kõnega esinema. Tegelikult ei olnuks tema ettekanne osa ametlikust programmist, vaid pidanuks toimuma konverentsi eelõhtul.

Mõni päev pärast seda, kui uudis sai avalikuks, kiirustas Fideszi fraktsiooniliider Gergely Gulyás meedia väiteid parandama, öeldes, et valitsus ei olnud ürituse korraldamise juures üldse tegev. Lisaks rõhutas ta, et on äärmiselt ebatõenäoline, et Yiannopoulost oleks üritusele kutsutud.

«Me oleme pedofiiliale vastu ja näeme sõgedust sellena, mis see on – sõgedusena. Demokraatlikes debattides on tarvis jätta ruumi ka eriarvamustele, kuid mõned neist ei saa olla aktsepteeritavad, näiteks pedofiilia populariseerimine,» lausus Gulyás.