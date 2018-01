Itaaliale koidab tundmatus

Itaallased lähevad valimiskastide juurde 4. märtsil ja esimest korda peetakse valimised uue valimisseaduse järgi. Selle kohaselt peavad erakonnad enne valimisi teada andma, kellega nad plaanivad liidu moodustada. Sisuliselt annavad itaallased hääle koalitsioonile, mitte erakonnale.

Kriitikute sõnul ei võimalda uus proportsionaalset ja majoritaarset valimissüsteemi kombineeriv valimisseadus ja ettenähtud kolmeprotsendiline valimiskünnis välja selgitada selget võitjat. See aga tähendab, et valimistele järgneb poliitiline lehmakauplemine.

Nii Itaalias kui ka mujal Euroopas on räägitud palju endise peaministri Silvio Berlusconi tagasitulekust. Mullu novembris korraldatd kohalikud valimised Sitsiilias andsid Berlusconile ja tema toetajatele lootust, et end Itaalia poliitika Jeesus Kristuseks nimetanud 81-aastane Berlusconi on tagasi suures mängus.

Saarel peetud valimised võitis Berlusconi paremtsentristlik erakond Forza Italia, kes moodustas liidu Itaalia eurotsoonist välja viia lubanud Põhjaliigaga. Kuid kogu riigis ei pruugi kahe euroskeptilise erakonna koostöö olla nii lihtne.

Hõõrumisi võib tekitada küsimus, kumb erakond saab endale valitsusjuhi koha. Endiselt pole teada Forza Italia peaministrikandidaat, sest maksupettuses süüdi mõistetud Berlusconi ei tohi kuni 2019. aastani töötada riigiametikohal.

Põhjaliiga peaministrikandidaat on Matteo Salvini. «Ma olen uhke populist, kui see tähendab rahva poolel olemist ja püüdu nende probleeme lahendada,» on 44-aastane Salvini Financial Timesi vahendusel enda kohta öelnud. «Ja kui Euroopa ei tööta, muudame seda. Ja kui see ei muutu, ütleme head aega,» ütles Itaalia eurosaadik Euroopa Parlamendis.

Uus valimisseadus pole meeltmööda populistlikule Viie Tähe Liikumisele, kes arvamusküsitluste järgi on kõige populaarsem erakond. Uuringute järgi ei kogu Viie Tähe Liikumine aga 40 protsenti häältest, mis võimaldaks neil üksi valitsuse luua. Teistega liitu pole erakond aga moodustanud.

Erakonna hinnangul on mullu vastu võetud valimisseaduse eesmärk nad võimult eemal hoida ning valijad peavad seetõttu hääletama pimesi, teadmata, kellele nende hääl lõpuks läheb. Vasaktsentristist peaministril Paolo Gentilonil õnnestus aga hoolimata kaheksast umbusaldushääletusest seadus läbi suruda.

«See valimisseadus keerab kella tagasi Esimese Vabariigi (tinglik mõiste Itaalia kohta Teise maailmasõja lõpust 1992. aasta valimisseaduse reformini – toim) aega, kui valitsused moodustati tagatoas poliitiliselt kaubeldes, mis tõi ühte suurde koalitsiooni kokku eripalgelised erakonnad,» kirjeldas Politicole uut seadust rahvusvahelise nõustamisfirma Teneo Intellience juht Wolfango Piccoli.

«Seetõttu on taas risk, et tekib poodud parlament või – väga ebatõenäolise juhtumi korral – suudab üks koalitsioon valitseda väga ebastabiilse enamuse abil,» ütles Piccoli. Tema sõnul on ainus võimalus poliitilist tupikut vältida, kui üks blokk võidab üle 40 protsendi häältest.

Viimaste arvamusküsitluste järgi on sellele kõige lähemal blokk, mis koosneb Forza Italiast, Põhjaliigast ning nende väiksematest liitlastest Itaalia Vennad ja Meie Itaaliaga.

Samas ei saa siiski välistada, et valimiste järel muudab Viie Tähe Liikumine meelt ja püüab valitsuskoalitsiooni kaasata Põhjaliigat, kellega neil on kõige suurem ühisosa. Samuti on räägitud Viie Tähe Liikumise võimalikust liidust väikese vasakerakonnaga Vabad ja Võrdsed.