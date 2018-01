Vabariiklaste finantsjuht lahkus ahistamise tõttu ametist

Kasiinomogul on süüdistusi eitanud: «Me oleme leidnud end maailmast, kus inimesed võivad esitada süüdistusi hoolimata tõest ja isikul jääb üle valida, kas kannatada avalikkuse hukkamõistu või laskuda aastatepikkustesse kohtuvaidlustesse.»

Wynn väitis ka, et tema eksnaine aitas süüdistusi jõustada: «Nende süüdistuste ässitamine on minu eksnaise, Elaine Wynni pidev töö, kellega mul on käimas kohutav ja vastik kohtuprotsess, kuna ta soovib lahutusasjad üle vaadata.»