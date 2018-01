USA välisministeerium ei pea vajalikuks uusi sanktsioone Venemaa vastu

Välisministeerium ütles end olevat kindel, et mullu heaks kiidetud sanktsioonid on märgatavalt kahandanud Venemaa relvamüüki.

Ministeeriumi pressiesindaja Heather Nauerti hinnangul on välisriikide valitsused loobunud miljardite dollarite ulatuses kavandatud või juba välja kuulutatud relvatehingutest Venemaaga.

Presidendi kriitikud on avaldanud jätkuvalt muret, et praegune administratsioon on Venemaa suhtes liiga pehme. Uurimine Moskva sekkumise suhtes 2016. valimistesse kestab endiselt.