Soome streik hommikul kardetud kaost ei põhjustanud

Soome ametiühingute keskliit korraldas streigi vastuseks valitsuse otsusele jätta toetuseta need töötud, kes ei tööta kolme kuu jooksul vähemalt 18 tundi või ei osale tööoskustega seotud koolitustel. Valitsuse nn aktiivsusmeetmeid on kritiseerinud nii ametiühingud, opositsioonipoliitikud kui ka töötud inimesed.

Politsei sõnul on hommikune liiklus sujunud hästi. «Liiklus on sujunud üsna hästi, rahulikult. Eile oli eriolukordi ja lumetormi, aga tänase hommiku liikluses ei ole midagi erilist olnud,» sõnas YLE uudistele Helsingi politseikomissar Jere Roimu.

Helsingi piirkonna ühistranspordikeskus HSL teatas varahommikul, et bussiliikluses on olukord varasematest hinnangutest parem ja hommikustest bussidest on käigus 20-25 protsenti. Tööle saabus umbes 250 bussijuhti.