Hispaaniale tekitavad muret Sahelis tegutsevad islamiäärmuslased

«Oleme mures Daeshiga seotud inimeste arvu suurenemise pärast, nüüd mil nad on Iraagis ja Süürias seljatatud ning nad liigutavad oma tegevusi Saheli ja Liibüasse. See on praktiliselt meie piiril,» lausus Alfonso Dastis, kasutades äärmusrühmituse Islamiriik (IS) araabiakeelset nime.