KOHALIK VAADE. Ungari uus tuumajaam rõõmustab Venemaad ja kurvastab kõiki teisi

Paistab, et Ungari Paksi tuumajaama laiendamisel on tagasitee nüüdseks ära lõigatud. Ükskõik mis juhtub, Viktor Orbáni valitsus on kindel, et ehitustööd algavad juba veebruaris. Tööde alguse järel pole tagasipöördumine enam ilma suurte kaotusteta võimalik.