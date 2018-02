Galerii: Roomas kukkusid autod hiiglaslikku neeluauku

Piltidelt võis näha autosid, mis olid kümne meetri sügavusse auku kukkunud. Kodust pidi põgenema umbes 60 inimest.

Neeluaugu lähistel oli mitme kuu jooksul tehtud teetöid. Elanike sõnul olid nad tundnud, kuidas nende majad mõni päev enne varingut värisesid.

Üks naine ütles kanalile RAI: «Tundsime viimaste päevade jooksul põrandat värisemas, olime väga mures.» Tema poeg lisas: «Elanikud kartsid, et esinevad probleemid. On ime, et keegi viga ei saanud.»

Päästetöötajad evakueerisid pärast neeluaugu tekkimist 22 perekonda. Politsei sulges teed ja kohal oli kiirabi. Kannatanutest teateid pole.

Evakueeritud elanikud on praegu sunnitud elama hotellides. Kodudesse saavad nad tagasi pöörduda siis, kui majad on üle kontrollitud ja on selgeks tehtud, et naasmine on turvaline.