Video: Putini lähedane liitlane oli Süüria rünnaku eel tihedas kontaktis Damaskuse ja Kremliga

USA luureandmetest selgub, et Vene oligarh Jevgeni Prigožin ütles jaanuari lõpus ühele Süüria kõrgele ametnikule, et üks Vene minister oli talle andnud loa tugevaks ja kiireks ürituseks veebruari alguses.

USA ja Vene toetatud Assadi vägesid eraldab nüüdseks osades Ida-Süüria piirkondades vaid mõni kilomeeter. USA ja Vene sõjaväelased on viimaste aastate jooksul pidanud pidevat telefonisidet, et vältida konflikti.

On selge, et rünnak oli üks viimaste aastate suurimaid väljakutseid, millega USA sõjavägi Ida-Süürias silmitsi on seisnud. Samuti pani see küsimärgi alla Ühendriikide sealse koostöö Venemaaga, kes on Assadi põhitoetaja.