ÜRO JN nõudis ühehäälselt 30-päevast relvarahu Süürias

Resolutsiooni algatajad Kuveit ja Rootsi muutsid reede õhtul resolutsiooni ja võtsid sellest välja nõude, et relvarahu jõustuks 72 tunni jooksul pärast resolutsiooni heakskiitmist. Sammu eesmärk oli saada dokumendile Venemaa toetus, sest Moskva oli seisukohal, et relvarahu nii kiire jõustamine pole realistlik.

Diplomaatide sõnul on nad kindlad, et see ei ava ust relvarahu edasilükkamisele, sest nõukogu liikmed tegid kõneluste ajal selgeks, et vaherahu peab jõustuma võimalikult ruttu.