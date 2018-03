Hiina kavandab hiiglaslikku pandaparki

Pargi eesmärk on ühendada Sichuani, Shaanxi ja Gansu provintsi hiidpandade looduslikud elualad, lootuses, et pandad segunevad ja paljunevad jõudsamini.

Hiidpandad on äärmiselt väikse sigivusega ja see asjaolu lisaks elualade kadumisele on sundinud kandma nad ohustatud liikide Punasesse Raamatusse.