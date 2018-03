Putin: ma ei muuda võimule jäämiseks põhiseadust

«Miks te arvate, et pärast mind tulevad Venemaal võimule inimesed, kes on valmis hävitama kõike, mida ma olen möödunud aastatega saavutanud?» küsis Putin, lisades, et on mõelnud oma võimaliku järglase peale alates 2000. aastast.

«Mis mulle põhimõtteliselt meeldib? Nad paljastavad probleeme ja see on hea. See on tõesti õige. Kuid sellest ei piisa riigi arenguks. Kaugeltki mitte. Sest tähelepanu keskendamine probleemidele ei ole mitte ainult ebapiisav, vaid ka ohtlik, kuna võib viia hävinguni ja meil on vaja luua,» märkis Putin opositsioonile viidates.