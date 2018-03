Lavrov: Süüria vägede ründamise tagajärjed saavad USAle olema rängad

«Kui peaks tulema veel üks taoline löök, on tagajärjed kõige rängemat laadi,» rõhutas Lavrov, kommenteerides USA ähvardusi anda Süüria valitsusvägedele keemiarelvade kasutamise korral proportsionaalne löök.

«Ja proua Haley (USA alaline esindaja ÜRO-s) peab mõistma, et üks asi on ÜRO Julgeolekunõukogus vastutustundetult mikrofoni kasutamine, teine asi, kui sõjaväelastel - Vene ja USA omadel - on sidekanalid ja nende kanalite kaudu öeldakse väga selgelt, mida tohib ja mida ei tohi teha,» ütles Lavrov. «USA koalitsioon teab seda suurepäraselt.»