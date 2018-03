Saudi kroonprints: kui Iraan saab tuumapommi, järgime eeskuju

«Saudi Araabia ei taha ühtki tuumarelva soetada, aga kui Iraan töötab välja tuumapommi, järgneme me võimalikult kiiresti nende eeskujule,» ütles kroonprints Mohammed bin Salman usutluses saatele CBS This Morning, milles katkeid täna avaldati.

Prints Mohammed ütles, et rääkis usutluses Iraani kõrgeimast juhist ajatolla Ali Khameneist kui uuest Hitlerist, sest ta tahab laieneda.

«Ta tahab luua Lähis-Idas oma projekti nagu Hitler, kes tahtis omal ajal laieneda,» ütles kroonprints, viidates Natsi-Saksamaa juhi ideele vajadusest laiendada sakslaste eluruumi (Lebensraum). «Paljud maailma ja Euroopa riigid ei saanud aru, kui ohtlik Hitler on, kuni juhtus see, mis juhtus. Ma ei taha, et Lähis-Idas juhtuks sama.»