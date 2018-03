Erdoğan: Türgi loodab endiselt ELi pääseda

«ELi liikmesus on jätkuvalt meie strateegiline eesmärk,» ütles Erdoğan Istanbuli lennujaamas enne lendu Bulgaariasse Varna linna kõnelustele Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuski, Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ELi eesistujariigi Bulgaaria peaministri Boiko Borisoviga.

Türgi president lisas, et Ankara ei luba takistuste seadmist oma õigusele jõuda täieõigusliku liikmesuseni. «Me absoluutselt ei luba mõnedel ringkondadel – kelle kavatsusi ja eesmärke me läbi ja lõhki teame – sulgeda Türgile lugupeetud, võrdse ja väärilise ELi liikme väljavaadet,» sõnas ta.

EL alustas Türgiga liitumisläbirääkimisi 2005. aasta oktoobris, kuid kõnelustel on praeguseks saavutatud vaid nappi edu. 35 läbirääkimispeatükist on praeguseks avatud 16 ja suletud vaid üks.