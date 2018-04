Miks kinkis Macron Trumpile tammepuu?

Nimelt pärineb Macroniga Ühendriikidesse kaasa sõitnud tamm Esimese maailmasõja lahinguväljalt Belleau metsades. Just seal suutsid USA merejalaväelased tagasi lüüa sakslaste pealetungi. Lahingust möödub sel suvel 100 aastat.

Tamm kasvas niinimetatud Põrgukoera purskkaevu lähedal, kuhu merejalaväelased väidetavalt pärast lahingut 1918. aasta juunis kogunesid. USA merejalaväelaste hulgas on purskkaev saanud lausa legendaarse tähenduse.

Purskkaev on kaunistatud bullmastifi pea kujuga ja sellest pärineb ka selle hüüdnimi. Samas on liikvel ka teine teooria, mille kohaselt kutsusid sakslased USA merejalaväelasi nende raevukuse tõttu nimega Teufelhunden ehk Põrgukoer. Merejalaväelaste hüüdnimi on ka tänapäeval samaks jäänud.