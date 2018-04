Briti parlamendis küpseb plaan, kuidas vältida lahkumislepinguta Brexitit

Konservatiivide allikate sõnul on neil parlamendi alamkojas piisavalt suur toetus, mis välistaks võimaluse, et Euroopa Liidust lahkutakse üldse ilma lahkumislepingut allkirjastamata. Kõrgetel kohtadel parlamendiliikmed on kirjeldanud seda kui kõige suuremat muudatust kogu Brexiti protsessis üldse.

Leiboristide variminister Brexiti küsimustes Keir Starmer ütles Observerile, et see annab parlamendile võimaluse Berxiti osas kaasa rääkida. «Me oleme alati rõhutanud, et hääletus peab olema tõesti sisuline. See ei saa olla lihtsalt võta või jäta tüüpi valik, nagu peaminister on pakkunud,» lausus ta.

Briti ministrid on varem hoiatanud, et kui parlament ei peaks hääletusel toetama kõnelustel Euroopa Liiduga saavutatud lahkumislepingut, võib Ühendkuningriik lahkuda liidust üldse ilma lepinguta. Parteideülene kokkulepe peaks nüüd aga tagama, et kui parlament ei kiida lahkumislepingut heaks, on neil võimalik lepingut muuta ja esitada valitsusele palve taasalustada lahkumiskõnelusi Euroopa Liidiuga.

Eeldatavalt peaks ettepanek minema lordidekojas homme läbi suure enamusega ning Euroopa Liitu jäämist pooldavad konservatiivid on kindlad, et ka alamkoda annab plaanile tuleval kuul oma heakskiidu.

Muudatustepakett võimaldaks parlamendil nõuda jäämist Euroopa Liidu ühisturule, mis siis et Theresa May on selle võimaluse välistanud.