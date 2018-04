Iraagis mõisteti eluks ajaks vangi 19 Venemaalt pärit naist

Terrorijuhtumitega tegeleva Bagdadi kriminaalkohtu esimees ütles, et naised leiti olevat süüdi ISISega liitumises ja rühmituse toetamises.

Naistel, kellest enamikul olid istungil kaasas ka lapsed, on võimalik otsus edasi kaevata.

Kohtuistungil viibis ka Vene diplomaat, kelle sõnul on neil kavas võtta ühendust naiste vanematega, et anda neile otsusest teada.

Iraagi võimud on vahistanud vähemalt 560 naist ja 600 last, keda nad käsitlevad kui dižihadiste või ISISe võitlejate sugulasi ning on asunud nüüd kiiruga nende üle kohut mõistma.