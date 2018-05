Akvaariumikorall oleks peaaegu Texase perekonna tapnud

«Kui see (mürk) õhku satub, on tavaliselt põhjuseks kraapimine. Ma olen kuulnud ka, et keegi on üritanud polüüpe puhastamise eesmärgil keeta,» selgitas loomapoe juhataja Hunter Leber, lisades, et palythoa vallandab närvimürki, mis mõjub kesknärvisüsteemile.