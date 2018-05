Iraani välisminister arutab Hiinas tuumaleppe tulevikku

Hiina välisministeeriumi teatel külastab Javad Zarif Pekingit suure delegatsiooniga, et vahetada asjassepuutuvate pooltega mõtteid Iraani tuumaküsimuse arengute üle.

Iraani suur majanduspartner Hiina osales tuumaleppe läbirääkimistel ühena ÜRO Julgeolekunõukogu viiest alalisest liikmest. Peking on väljendanud USA otsuse osas pettumust ning on kinnitanud, et peab omalt poolt leppest kinni.