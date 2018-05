USA kehtestab Iraani keskpanga juhi vastu sanktsioonid

USA rahandusministeerium süüdistab Valiollah Seifi selles, et ta on aidanud suunata miljoneid dollareid Iraani-toetatud Liibanoni äärmusrühmitusele Hizbollah.

USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles, et Seif suunas varjatult raha Iraani revolutsiooniliselt kaardiväelt Hizbollah'le, kasutades selleks al-Biladi panka Iraagis.

Washington on karistanud sanktsioonidega ka seda panka ja selle juhti.

USA teatel kehtestatakse Seifile ka nn sekundaarsed sanktsioonid. See tähendab, et USA finantssüsteemist võidakse ära lõigata kõik need, kes temaga äri ajavad.