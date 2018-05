Holland, Austraalia ja Ukraina on valmis MH17 allatulistamise pärast esitama Venemaa vastu hagi

Uurimismeeskond teatas eile, et MH17 alla tulistanud rakett BUK-TELAR tuli Venemaal Kurskis asuvast 53. õhutõrje raketibrigaadist.

«Uurimismeeskonna järelduste põhjal on Holland ja Austraalia nüüd veendunud, et Venemaa on vastutavad BUKi süsteemi eest, mida kasutati MH17 allatulistamiseks,» lisas välisminister.