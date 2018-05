Brexiti eestvedaja tahab elada Prantsusmaal

Lawson ütles lehele The Connexion, et taotleb Prantsusmaalt elamisluba ehk «carte de séjouri».

Prantsusmaa on ainus liikmesriik, mis ei nõua, et teised Euroopa Liidu kodanikud registreeriksid enda kolimist Prantsusmaale. Teadmata, mis bürokraatlik kokkuleppe jääb jõusse Briti kodanikele, kes elavad Euroopa Liidus pärast Suurbritannia lahkumist, on soovitatud neil taotleda elamisluba. See kinnitaks nende pikaaegset viibimist Prantsusmaal.