Iraak mõistis prantslanna IS-i kuulumise eest eluks ajaks vangi

Iraagi kohtud on menetlusse võtnud üle 1400 juhtumi, kus võitlejate välismaise kodakondsusega naised ja lapsed on alla andnud Iraagi vägedele. Paljud on nimetanud protsesse ebaõiglasteks, kuis välisriigid ei soovi tavaliselt oma kodanikke tagasi võtta.