Saudi Araabia alustas naistele juhilubade väljastamist

Teised sõiduhuvilised naised peavad ootama 24. juunini, läbides samal ajal ainult naistele mõeldud õppeasutustes sõidutunde. Mõned naised on registreerunud ka professionaalse sõidukijuhi koolitusele, et hakata tööle ettevõtetes nagu Uber.

Paraku on mitmed naistele sõiduõigust nõudnud aktivistid endiselt vahi all. Saudi prokuröri teatel on viimaste nädalate jooksul vahistatud 17 inimest, keda kahtlustatakse julgeoleku ja stabiilsuse õõnestamises. Aktivistide sõnul on tegu lihtsalt naiste õiguste eest võitlejatega.