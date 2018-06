NATO lükkas Katari liitumissoovi tagasi

Katari kaitseminister ütles eile, et riigi pikaajaline strateegiline ambitsioon on liituda NATO-ga.

«Washingtoni leppe artikkel 10 põhjal võivad NATO liikmeteks saada ainult Euroopa riigid,» märkis 29-liikmelise Põhja-Atlandi alliansi ametnik.

«Katar on NATO hinnaline ja kauaaegne partner,» lisas ta.

Katari kaitseminister Khalid bin Mohamed Al-Attiyah ütles Pärsia lahe monarhiate diplomaatilise tüli esimesel aastapäeval, et riik tahab saada NATO täisliikmeks.

«Katarist on tänaseks saanud relvastuse kvaliteedilt üks tähtsamaid riike piirkonnas,» märkis Attiyah Katari kaitseministeeriumi ametlikule ajakirjale Altalaya.

Tema sõnul on Katar NATO üks tähtsamaid alliansiväliseid liitlasi ning Doha eesmärk on täisliikmesus, kui partnerlus NATO-ga areneb ja riigi visioon on selge.

Katari kaitseministri sõnul Doha ja NATO suhted laienevad ning riik võiks võõrustada NATO üksusi või üht selle eriotstarbelist keskust.

2017. aasta 5. juunil teatasid Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Bahrein ja Egiptus diplomaatiliste suhete katkestamisest Katariga, süüdistades Dohat terrorismi toetamises ja liiga lähedastes sidemetes Iraaniga.

Viimase aasta jooksul on Katar olnud endiste liitlaste poolt isoleeritud ja riigi ainus maapiir Saudi Araabiaga on suletud. Katari kodanikud on neljast riigist välja saadetud.