Trump: tõin maailma tagasi tuumakatastroofist

«Maailm on astunud pika sammu tagasi võimalikust tuumakatastroofist,» ütles Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

«Pole enam raketitulistamisi, tuumakatseid ega -uuringuid! Pantvangid on tagasi oma perede juures. Suured tänud esimees Kim, meie päev koos oli ajalooline!» kirjutas president.

Ajalehed märkisid, et riigijuhtide ühisavaldusest jäi välja Washingtoni nõudmine Põhja-Korea täielikuks, tõendatavaks ja pöördumatuks tuumavabaduseks, samuti ei olnud avalduses ajakava plaani saavutamiseks. Ajalehed lisasid, et konkreetseid samme Põhja-Korea tuumaarsenali hävitamiseks arutatakse jätkukõnelustel.

«Tippkohtumist ei saa pidada läbikukkumiseks. Juba see, et kaks vastast kohtusid, oli ajalooline sündmus. Esimene samm Korea sõja järgse vaenu lõpetamiseks on astutus,» kirjutas liberaalne päevaleht Joongang.