Briti mehele ei antud Šveitsi kodakondsust, sest ta vastas valesti küsimusele juusturoa kohta

Märtsi keskel käis 43-aastane Lewis kodakondsuse saamiseks vajalikul intervjuul Schwyzi kantonis asuvas Freienbachi linnas. Ta oli seal elanud juba alates 2011. aastast. Lewisele öeldi varasemalt, et tegu saab olema rahuliku jutuajamisega ja ta oli enne intervjuud täitnud terve hunniku pabereid, mis kodakondsuse taotlemiseks vajalikud on. Samuti läbis ta eelmise aasta alguses kirjaliku testi, kus saavutas tulemuseks üle 80 protsendi.

Lewis kasvas üles Šveitsis, käis Vaudi kantonis prantsuskeelses koolis ning räägib prantsuse ja saksa keelt. Ta väitis The Localile, et tunneb end šveitslasena.

Mees kritiseeris kodakondsuse saamise protsessi: «Olin juba läbinud kirjaliku testi ja näidanud, et tunnen Šveitsi poliitilist süsteemi ja ühiskonda. Ma ei tea, miks nad mind intervjuu ajal uuesti proovile panid.»

Ta kirjeldas, et terve protsessi vältel tuli suhelda inimestega, kes tahavad asju keeruliseks ajada. Varasemalt pankurina tegutsenud mees peab nüüd Šveitsis kohvikut. «Austan selle riigi seadusi. Olen ärimees, kes elab Šveitsis. Maksan siin makse ja annan šveitslastele tööd, aga kõik see tundub veidi meelevaldne. Paistab, et otsitakse märke halvast integreerumisest,» sõnas ta.