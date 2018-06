Trump: Põhja-Korea on hakanud USA sõdurite säilmeid tagastama

Trump ütles usutluses Fox Newsile, et tema ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni kohtumine on hakanud juba tulemusi andma: riik tagastab USA sõdurite säilmeid.

President tõrjus kriitikat Singapuri kohtumise ühisavalduse ebamäärasuse aadressil ja kinnitas, et sai kokkuleppes Kimiga kõik, mida soovis.

«Kui sa ei ole nõus kohtuma, siis tead, mis saad? Sa saad tuumasõja,» kuulutas ta.

Singapuris Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga kohtunud Trump ütles ajakirjanikele, et enne ametisse astumist öelnud eelmine president Barack Obama talle, et Ühendriikide jaoks on kõige ohtlikum probleem Põhja-Korea tuumaprogramm.

«Ma lahendasin selle probleemi,» teatas ta ja lisas, et nüüdseks on see mälestus, sest probleem on suuresti lahendatud.

«Me allkirjastasime väga hea dokumendi,» kiitis Trump. «Aga veel tähtsam kui see dokument on minu head suhted Kim Jong-uniga.»

See on väga tähtis. Nüüd ma võin talle helistada. Ma andsin talle väga otsese numbri. Ta võib nüüd mulle helistada, kui tal on probleeme. Me suhtleme,» märkis ta.