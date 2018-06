Põgenikud kasutavad ELi jõudmiseks aina enam transiitriigina Albaaniat

Selle asemel, et minna läbi Makedoonia ja Serbia, üritavad põgenikud nüüd jõuda ELi läbi teiste riikide.

Kuigi Albaania võimud pole avaldanud ametlikke andmeid varjupaigataotluste arvu kohta, ütleb politsei, et tänavu on nad Albaania piiril peatanud 2300 inimest.

28-aastane Belei saabus Albaania ainsasse põgenike vastuvõtukeskusesse Tiranas mais. Praegu on 180 voodikohaga rajatises umbes 200 põgenikku.

Ta taotles seal varjupaika, aga ei varja, et talle ja ka teistele on Albaania nüüd värav, erinevalt Serbiast ja Makedooniast, mis on sulgenud oma piiri.